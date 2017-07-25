"Ак Барс": "Контракт с Зариповым не вступил в законную силу"

Пресс-служба "Ак Барса" сообщила, что контракт с нападающим Данисом Зариповым, который дисквалифицирован на два года за применение допинга, не вступил в законную силу. Отмечается, что казанцы вместе с магнитогорским "Металлургом" обжалуют решение ИИХФ об отстранении 36-летнего игрока в Спортивном арбитражном суде.

"Руководству "Ак Барса" было известно о возможных санкциях в отношении Даниса Зарипова при ведении переговоров с игроком по поводу заключения контракта. Подписанный контракт между "Ак Барсом" и Зариповым так и не вступил в законную силу, так как до настоящего времени хоккеист проходил углубленный медосмотр: игроку требовались дополнительные консультации у различных специалистов, в том числе и у зарубежных.

Руководство "Ак Барса" уже связалось с руководством магнитогорского "Металлурга". В магнитогорском клубе подчеркнули, что Данис Зарипов не является для них чужим. Для "Ак Барса" он также является живой легендой клуба. Мы совместными усилиями – два хоккейных клуба и Зарипов – будем обжаловать принятое ИИХФ решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. "Ак Барс" и "Металлург" окажут помощь игроку оспорить данное решение", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Зарипов в начале июля подписал с "Ак Барсом" контракт на два года. Ранее он выступал за клуб с 2001 по 2013 год. Прошлый сезон он провел в магнитогорском "Металлурге", за обе команды в общей сложности выиграл четыре Кубка Гагарина.

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