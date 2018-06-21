Дацюк пока не думает о завершении карьеры

Российский нападающий, капитан СКА Павел Дацюк, которому в июле исполнится 40 лет, пока не думает о завершении спортивной карьеры. Он также добавил, что пока не рассматривает вариант ухода на тренерскую работу.

- Пока как-то нет, пока вроде все слава богу, - цитирует ТАСС Дацюка, который ответил на вопрос о завершении карьеры после предстоящего сезона. - Насчет тренерской позиции пока не думал, и не хотелось думать об этом. Сезон достаточно длинный, пока думаю о том, чтобы хорошо отыграть этот год и добиться максимума, выжать все, что есть.

Дацюк в прошедшем сезоне КХЛ принял участие в 37 матчах СКА в регулярном чемпионате, забросив восемь шайб и отдав 27 результативных передач. В 15 играх плей-офф капитан петербургского клуба забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам. СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ, однако уступил в полуфинальной серии плей-офф турнира ЦСКА со счетом 2-4.

По итогам сезона он получил приз "За верность хоккею", который вручается "лучшему играющему ветерану-наставнику" Континентальной хоккейной лиги прошедшего сезона.