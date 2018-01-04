Цветков до конца февраля не поможет "Сочи"

Нападающий "Сочи" Алексей Цветков выбыл из строя на продолжительный срок. Форвард вернется в строй уже после Олимпиады-2018.

– Алексей Цветков еще в матче с "Барысом" 29 декабря получил травму верхней части тела, – приводит "Р-Спорт" слова заявления "Сочи". – По результатам обследования стало известно, что он пропустит несколько матчей и, скорее всего, не сыграет за "Сочи" до паузы на Олимпийские игры.

Цветков в текущем сезоне провел 44 матча, в которых набрал 22 балла за результативность (8 голов и 14 передач).