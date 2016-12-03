ЦСКА вырвал победу у "Адмирала" за 4 секунды до конца 3-го периода

ЦСКА одержал победу над "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Дублем в составе армейцев отметился Валерий Ничушкин. Победную шайбу он провел за четыре секунды до конца третьего периода.

ЦСКА лидирует в Дивизионе Тарасова и идет вторым в Западной конференции после СКА. "Адмирал" на "Востоке" занимает шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - ЦСКА (Москва) - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Саболич - 13 (бол., Висниевски, Краснослободцев), 9:42 - 1:0. Ничушкин - 8 (Светлаков), 25:23 - 1:1. Петров - 12 (бол., Киселевич, Блажиевский), 51:32 - 1:2. Райт - 9 (Краснослободцев), 55:01 - 2:2. Ничушкин - 9, 59:56 - 2:3.

Вратари: Налимов - Сорокин.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 24 (11+9+4) - 35 (13+12+10).

Судьи: Балушка, Ержабек.