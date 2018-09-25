ЦСКА в серии буллитов победил "Сочи", рижское "Динамо" обыграло "Йокерит"

ЦСКА победил "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1 Б). У москвичей отличился Константин Окулов, в составе сочинской команды шайбу забросил Дмитрий Архипов. Победный буллит реализовал Максим Шалунов.

В другом матче дня рижское "Динамо" также дома обыграло "Йокерит" (2:1 Б). У хозяев отличился Линус Виделль, в составе гостей шайбу забросил Алекс Грант. Победный буллит реализовал Виделль.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Сочи" (Сочи) - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Окулов - 2 (Пашнин, Шалунов), 14:50 - 1:0. Архипов - 2 (бол., Коллинс, Росен), 34:15 - 1:1.

Победный буллит: Шалунов.

Вратари: Сорокин - Барулин.

Штраф: 43 - 4.

Броски: 25 (7+12+6+0) - 16 (1+9+5+1).

Судьи: Бондарь, Одиньш.

25 сентября. Москва. "ЦСКА Арена".

"Динамо" (Рига) - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Виделль - 7 (Майоне), 38:31 - 1:0. Грант - 2 (Йормакка), 50:28 - 1:1. Виделль - 8, 62:34 - 2:1.

Вратари: Билялов - Калныньш.

Штраф: 16 - 14.

Броски: 28 (7+11+6+4) - 44 (14+9+20+1).

Судьи: Гофман, Оленин.

25 сентября. Рига. "Арена Рига".