ЦСКА в овертайме обыграл московское "Динамо" и стал первым на Кубке мэра Москвы

ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы в овертайме обыграл московское "Динамо" со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Константин Окулов.

Армейцы заняли первое место на Кубке мэра Москвы. Второе место занял "Спартак", третье – "Динамо". "Витязь" – последнее.

Кубок мэра Москвы

ЦСКА – "Динамо" (Москва) – 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Голы: Плэтт – 2 (Окулов), 10:32 – 1:0. Марковин – 1 (бол., Сидляров), 23:12 – 1:1. Сидляров – 2 (бол., Марковин), 25:22 – 1:2. Комаров – 1, 29:40 – 1:3. Попов – 1 (Бурдасов), 29:45 – 2:3. Окулов – 3 (Марченко), 49:13 – 3:3. Окулов – 4, 60:51 – 4:3.

Вратари: Сорокин – Бочаров.

18 августа. Москва. Ледовый дворец "Мегаспорт".