ЦСКА в овертайме обыграл "Барыс"

"Барыс" в овертайме уступил ЦСКА (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий гол в в активе Кирилла Капризова.

С 20 очками московские армейцы на втором месте в Западной конференции. "Барыс" на седьмом месте в Восточной конференции - 16 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - ЦСКА (Москва) - 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Блажиевский - 1 (Хансен, Телегин), 26:10 - 0:1. Акользин - 2 (Сагадеев), 42:17 - 1:1. Андронов - 1 (Слепышев, Нестеров), 55:19 - 1:2. Боченски - 4, 58:37 - 2:2. Капризов - 5 (Нестеров), 61:58 - 2:3.

Вратари: Карлссон (58:21 - 58:37) - Сорокин.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 17 (8+5+4+0) - 30 (8+10+8+4).

Судьи: Гусев, Овчинников.

3 октября. Астана. "Барыс-Арена".