ЦСКА в гостях победил "Нефтехимик". Петров оформил дубль

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал гостевую победу над "Нефтехимиком" со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий Кирилл Петров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - ЦСКА - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Плэтт - 2 (бол., Кугрышев, Скотт), 3:11 - 0:1. Порядин - 4 (Гюнге, Брюле), 28:27 - 1:1. Петров - 15 (бол., Попов, Киселевич), 30:03 - 1:2. Петров - 16 (бол., Попов, Светлаков), 35:54 - 1:3.

Вратари: Колппанен - Фаст.

Штраф: 26 - 39.

Броски: 43 (16+16+11) - 35 (12+12+11).

Судьи: Балушка, Наумов.

22 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".