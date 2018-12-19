ЦСКА сообщил об условиях обмена Шумакова в "Авангард"

ЦСКА на своем официальном сайте рассказал об условиях перехода нападающего Сергея Шумакова в "Авангард". Армейцы получили взамен денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.
26-летний форвард в прошлом сезоне провел 58 матчей за ЦСКА и набрал в них 44 (19+25) очка при полезности "+32".
Хоккейные клубы ЦСКА и "Авангард" совершили обмен. Омский клуб получил права на нападающего Сергея Шумакова, армейцы взамен получили денежную компенсацию.– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 19 декабря 2018 г.
Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Сергея за время, проведенное в красно-синем свитере и желает ему удачи в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/IQfZIUVgPz
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