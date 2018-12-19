ЦСКА сообщил об условиях обмена Шумакова в "Авангард"

ЦСКА на своем официальном сайте рассказал об условиях перехода нападающего Сергея Шумакова в "Авангард". Армейцы получили взамен денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.

26-летний форвард в прошлом сезоне провел 58 матчей за ЦСКА и набрал в них 44 (19+25) очка при полезности "+32".