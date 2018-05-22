ЦСКА подпишет шведского защитника и российского нападающего из НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о трансферах московского клуба. Армейцы подпишут шведского защитника и росийского нападающего из НХЛ, а также рассмотрят двух воспитанников клуба – форвардов Сергея Толчинского и Никиту Коростелева.

– ЦСКА подпишет шведского игрока из НХЛ. Это защитник мощный, с хорошим катанием. И подпишем нападающего российского, который вернется из НХЛ. Планируем пригласить на просмотр двух своих воспитанников – Толчинского и Коростелева. Посмотрим, насколько они готовы побороться за лидерские позиции в составе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)