15:18 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА подпишет шведского защитника и российского нападающего из НХЛ


Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о трансферах московского клуба. Армейцы подпишут шведского защитника и росийского нападающего из НХЛ, а также рассмотрят двух воспитанников клуба – форвардов Сергея Толчинского и Никиту Коростелева.

– ЦСКА подпишет шведского игрока из НХЛ. Это защитник мощный, с хорошим катанием. И подпишем нападающего российского, который вернется из НХЛ. Планируем пригласить на просмотр двух своих воспитанников – Толчинского и Коростелева. Посмотрим, насколько они готовы побороться за лидерские позиции в составе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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