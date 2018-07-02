ЦСКА подписал двухлетний контракт со Слепышевым

Хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с 24-летним нападающим Антоном Слепышевым. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2019/20. Предварительно клуб приобрел права на хоккеиста у уфимского "Салавата Юлаева" в обмен на защитника Артема Сергеева и нападающего Вячеслава Основина, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Слепышев является воспитанником пензенского хоккея. С 2011 по 2012 год выступал за новокузнецкий "Металлург", с 2012 по 2015-й – за "Салават Юлаев". С 2015 по 2018 год выступал в Северной Америке за команды "Бэйкерсфилд Кондорс" (АХЛ) и "Эдмонтон Ойлерз". В НХЛ провел 114 матчей, набрав 26 (13+13) очков, в АХЛ – 59 матчей, 31 (16+15) очко.

Провел 10 матчей в Евротуре за сборную России. Набрал в них 4 (3+1) очка.