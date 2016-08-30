21:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА победил "Нефтехимик"

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ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Нефтехимик".

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Блажиевский - 1 (бол., Ожиганов), 29:58 - 1:0. Холлоуэй - 1 (бол., Энлунд, Петров), 36:21 - 2:0. Холлоуэй - 2 (бол., Петров, Светлаков), 39:17 - 3:0. Денисов - 1 (Киселевич), 44:47 - 4:0. Полыгалов - 2 (Сергеев, Дм. Макаров), 56:07 - 4:1.

Вратари: Фаст - Колппанен.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 35 (12+20+3) - 27 (3+10+14).

Судьи: Белов, Франо.

30 августа. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Молодцы!!! Как и в матче с СЮ нелепым удалением лишили вратаря "сухаря".

22:20

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