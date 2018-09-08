ЦСКА победил "Динамо"

"Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступило ЦСКА (1:3). В составе армейцев отличились Сергей Толчинский, Александр Попов и Антон Слепышев, у хозяев шайба на счету Микса Индрашиса.
Для красно-синих это третья победа в четвертой игре на старте нового сезона, для бело-голубых – третье поражение также в четвертой игре.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – ЦСКА – 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Голы: Толчинский - 1 (бол., Шалунов, Хансен), 2:16 - 0:1. Попов - 1 (бол., Скотт, Григоренко), 7:31 - 0:2. Слепышев - 1 (бол., Хансен), 15:26 - 0:3. Индрашис - 2 (бол., Кагарлицкий, Тарасов), 59:09 - 1:3.
Вратари: Бочаров (Еременко, 15:26, 58:24 - 59:09, 59:13) - Сорокин.
Штраф: 8 - 2.
Броски: 13 (7+3+3) - 28 (11+14+3).
Судьи: Сидоренко, Соин.
8 сентября. Москва. Арена "Мегаспорт".