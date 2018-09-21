ЦСКА победил "Амур", Юханссон отыграл на ноль

ЦСКА в гостях уверенно обыграл "Амур" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Андрей Светлаков, Алексей Марченко, Иван Телегин и Антон Слепышев. Голкипер Ларс Юханссон отразил все 14 бросков по своим воротам и во второй раз кряду отыграл на ноль.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Светлаков – 1 (Калинин), 3:44 – 0:1. Марченко – 1 (Телегин), 27:50 – 0:2. Телегин – 1 (Скотт), 38:50 – 0:3. Слепышев – 2 (Калинин, Блажиевский), 41:23 – 0:4.

Вратари: Аликин – Юханссон.

Штраф: 8 – 2.

Броски: 19 (8+2+9) – 42 (10+14+18).

Судьи: Беляев, Бирин.

21 сентября. Хабаровск. "Платинум-Арена".