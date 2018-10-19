ЦСКА по буллитам обыграл "Сочи" и лидирует в Западной конференции

ЦСКА в выездном матче в серии буллитов обыграл "Сочи" (2:1 Б).

В составе московских армейцев гол в активе Константина Окулова, у хозяев шайбу забросил Шон Коллинз. Решающий буллит в активе Антона Слепышева.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает первое место в Западной конференции. У "Сочи" 21 очко и пятая позиция.

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"Сочи" (Сочи) - ЦСКА (Москва) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Окулов - 5 (Робинсон), 23:43 - 0:1. Коллинс - 4 (Йокипакка), 42:06 - 1:1.

Нереализованный буллит: Капризов (ЦСКА), 64:59 (Вратарь).

Победный буллит: Слепцов.

Вратари: Шикин - Сорокин.

Штраф: 9 - 13.

Броски: 20 (5+8+5+2) - 33 (11+9+9+4).

Судьи: Сидоренко, Франо.

19 октября. Сочи. ДС "Большой"

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