ЦСКА по буллитам обыграл "Сочи" и лидирует в Западной конференции

ЦСКА в выездном матче в серии буллитов обыграл "Сочи" (2:1 Б).
В составе московских армейцев гол в активе Константина Окулова, у хозяев шайбу забросил Шон Коллинз. Решающий буллит в активе Антона Слепышева.
ЦСКА набрал 32 очка и занимает первое место в Западной конференции. У "Сочи" 21 очко и пятая позиция.
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"Сочи" (Сочи) - ЦСКА (Москва) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Окулов - 5 (Робинсон), 23:43 - 0:1. Коллинс - 4 (Йокипакка), 42:06 - 1:1.
Нереализованный буллит: Капризов (ЦСКА), 64:59 (Вратарь).
Победный буллит: Слепцов.
Вратари: Шикин - Сорокин.
Штраф: 9 - 13.
Броски: 20 (5+8+5+2) - 33 (11+9+9+4).
Судьи: Сидоренко, Франо.
19 октября. Сочи. ДС "Большой"
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