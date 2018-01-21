ЦСКА переиграл "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде одолел "Сочи" со счетом 3:1. В составе армейцев отличились нападающие Максим Шалунов и Джефф Плэтт, а также защитник Мэт Робинсон.

У сочинцев забил форвард Евгений Лапенков.

ЦСКА занимает второе место турнирной таблицы Западной конференции, "Сочи" - 6-е.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - ЦСКА - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Шалунов - 15 (Капризов, Пашнин), 16:53 - 0:1. Робинсон - 6 (Плэтт, Скотт), 24:54 - 0:2. Лапенков - 9 (Лугин, Коллинс), 25:22 - 1:2. Плэтт - 8 (Науменков), 30:44 - 1:3.

Вратари: Шикин (58:51) - Сорокин.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 21 (11+3+7) - 32 (16+12+4).

Вратари: Шикин (58:51) - Сорокин

Судьи: Белов, Фатеев.

21 января. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".

Турнирная таблица КХЛ