ЦСКА одержал волевую победу над "Слованом"

ЦСКА победил "Слованом" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе армейцев отличились нападающие Роман Любимов, Валерий Ничушкин и Иван Телегин. В составе гостей - форвард Томаш Грнка и защитник Симон Депре.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - "Слован" (Братислава) - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Грнка - 1 (бол., Смоленяк), 3:29 - 0:1. Любимов - 2 (Андронов, Телегин), 7:51 - 1:1. Ничушкин - 4 (Петров), 25:46 - 2:1. Депре - 2 (Ржепик, Кашпар), 44:57 - 2:2. Телегин - 1, 59:48 - 3:2.
Вратари: Юханссон - Мазанец (59:53).
Штраф: 6 - 10.
Броски: 43 (16+14+13) - 23 (10+6+7).
Судьи: Ибатулин, Цыплаков.
25 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
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alexway.67
Тяжело смотреть ту тягомотную игру, которую в этом сезоне показывает ЦСКА. При таком наборе игроков так бездарно играть. В начале сезона думал, что ЦСКА и СКА будут конкурировать друг с другом и всех рвать. СКА так и делает, а ЦСКА слился с со всей остальной массой. Интересно, есть ли в КХЛ клуб у которого армейцы Москвы могут выиграть легко. А то или поражения или вымученные победы. Если такие классные игроки не могут показать свой уровень не пора ли менять руководство...
22:27
diskmen
C победой мученики.Опять довели до инфарктного состояния.Просто ужас какой-то.Большинство не работает,вратари не выручают,лидерского звена просто нет.Лучше -бы Роснефть футбольному ЦСКА помогал, чем хоккейному.
22:27
spetrov
Армейцев с победой! Телегин - герой. :)
22:22