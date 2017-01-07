ЦСКА одержал третью победу подряд, обыграв минское "Динамо"

Минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпело поражение от ЦСКА (1:3). В составе армейцев, продливших свою победную серию до трех игр, заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров, Иван Телегин и Максим Мамин. У хозяев единственное взятие ворот на счету Александра Павловича.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - ЦСКА (Москва) - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Павлович - 8 (бол., Матерухин, Степанов), 11:06 - 1:0. Петров - 18 (бол., Попов, Светлаков), 29:17 - 1:1. Телегин - 2 (Основин), 29:42 - 1:2. Мамин - 9 (Светлаков, Кузьменко), 49:33 - 1:3.

Вратари: Скривенс (57:24 - 59:58) - Фаст.

Штраф: 28 - 16.

Броски: 17 (8+4+5) - 30 (15+6+9).

Судьи: Кулаков, Одиньш.

7 января. Минск. Минск-Арена.