ЦСКА обменял Петрова в "Авангард"

ЦСКА обменял нападающего Кирилла Петрова в "Авангард", сообщает пресс-служба КХЛ. В результате сделки в обратном направлении проследовал шведский форвард Филип Карлссон.

Сроки соглашений между игроками и их новыми клубами не разглашаются.