15:13 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА обменял Петрова в "Авангард"

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ЦСКА обменял нападающего Кирилла Петрова в "Авангард", сообщает пресс-служба КХЛ. В результате сделки в обратном направлении проследовал шведский форвард Филип Карлссон.

Сроки соглашений между игроками и их новыми клубами не разглашаются.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Кто-то из комментирующих как раз этот вариант развития событий и предрекал. Остается констатировать, что да, так оно и вышло.

15:49

Братчанин

Зря. Петров неплохо играл и регулярно забивал.

15:42

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