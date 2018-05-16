ЦСКА обменял Петрова в "Авангард"

ЦСКА обменял нападающего Кирилла Петрова в "Авангард", сообщает пресс-служба КХЛ. В результате сделки в обратном направлении проследовал шведский форвард Филип Карлссон.
Сроки соглашений между игроками и их новыми клубами не разглашаются.
В результате обмена Кирилл Петров переходит в @hcavangardomsk, а @hccska получает права на шведского нападающего Филипа Карлссона– KHL Media Team (@khlmediateam) 16 мая 2018 г.
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spetrov
Кто-то из комментирующих как раз этот вариант развития событий и предрекал. Остается констатировать, что да, так оно и вышло.
15:49
Братчанин
Зря. Петров неплохо играл и регулярно забивал.
15:42