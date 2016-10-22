ЦСКА нанес "Кузне" четвертое поражение подряд

ЦСКА на выезде нанес поражение новокузнецкому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:2. Для "Кузни" это поражение стало четвертым подряд. ЦСКА набрал 57 очков и на два очка отстает от идущего первым в турнирной таблице западной конференции СКА. "Металлург" с 15 баллам на последнем месте на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) – ЦСКА – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Земченко – 6 (Дьяков), 12:28 – 1:0. Первышин – 1 (бол., Комаристый), 23:45 – 2:0. Ничушкин – 5 (Муршак), 28:05 – 2:1. Н. Квартальнов – 2, 29:53 – 2:2. Кутузов – 2 (Кугрышев), 31:19 – 2:3. Светлаков – 2 (Телегин, Энлунд), 51:51 – 2:4.

Вратари: Кареев – Фаст (Сорокин, 23:45).

Штраф: 8 – 14.

Броски: 17 (5+4+8) – 34 (12+16+6).

Судьи: Букин, Бутурлин.

22 октября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.