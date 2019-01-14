14:15 | Хоккей — КХЛ

Чайковски дисквалифицирован на два матча

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионатат "Торпедо""Динамо" (Москва), информирует официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника бело-голубых Михала Чайковски​ по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме этого, один матч дисквалификации и индивидуальный штраф получил нападающий "Торпедо"Кирилл Ураков​ за очередную драку в сезоне.

 

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/01/14/427133.html

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