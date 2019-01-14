Чайковски дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионатат "Торпедо" – "Динамо" (Москва), информирует официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника бело-голубых Михала Чайковски​ по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме этого, один матч дисквалификации и индивидуальный штраф получил нападающий "Торпедо"​ Кирилл Ураков​ за очередную драку в сезоне.