Чарльз Геноуэй: "Было сложно даже подумать, что я могу попасть в сборную Канады на Олимпиаду"

Защитник "Лады" Чарльз Геноуэй сказал, что не ожидал попадания в сборную Канады на Олимпиаду-2018. Игрок вошел в число 13 представителей КХЛ, включенных в окончательную заявку победителей двух последних олимпийских хоккейных турниров.

- Слава богу, мне позвонили из сборной еще вчера, так что сегодня в перерывах матча с ЦСКА мне не пришлось проверять телефон, - цитирует "Р-Спорт" Геноуэя. - У меня уже второй день идут мурашки по всему телу от этой мысли, что я попал в состав сборной Канады на Олимпиаду. Мне, сыгравшему один матч в НХЛ в жизни, было сложно даже подумать, что это возможно. Только когда НХЛ объявила, что не едет в Пхенчхан, у меня появились первые мысли, но все равно я не верил в реальность этого, пока мне не позвонили вчера.