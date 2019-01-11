Бывшая солистка "ВИА Гры" анонсировала свой приезд на Матч звезд КХЛ горячей фотографией

Бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова рассказала о своих планах посетить Матч звезд КХЛ в Казани.
- Хоккей - игра сильных и смелых ! И дерзких. Поэтому не вижу повода не прилететь, приехать или просто прийти на Неделю звезд хоккея-2019 в Республике Татарстан, - написала Седокова в своем Инстаграме.
Неделя звезд хоккея состоится в Казани и Нижнекамске с 12 по 20 января. 12 и 13 числа в Нижнекамске пройдут Матч всех звезд ЖХЛ и игра за Кубок Вызова МХЛ, а 19 и 20 января января зрители в Казани увидят мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.
Хоккей - игра сильных и смелых ! И дерзких ;)) По этому не вижу повода не прилететь, приехать или просто прийти на Неделю Звёзд Хоккея 2019 в Республике Татарстан #KHLALLSTARS ⭐️⭐️⭐️ 12 января - Кубок Вызова МХЛ, Нижнекамск 13 января - Матч Звёзд ЖХЛ, Нижнекамск 19-20 января - звездный уикенд КХЛ, Казань А ещё, в хоккей игра добрых и настоящих ! Спасибо @khl , что поддержали мою просьбу и пригласили наших особенных и таких красивых девочек конкурса #жемчужинататарстана на игры! @veronika_singer будешь? ❤️ Ждём вас! Всех всех!!! @mhl_rus @whl_ru