Бывшая солистка "ВИА Гры" анонсировала свой приезд на Матч звезд КХЛ горячей фотографией

Бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова рассказала о своих планах посетить Матч звезд КХЛ в Казани.

- Хоккей - игра сильных и смелых ! И дерзких. Поэтому не вижу повода не прилететь, приехать или просто прийти на Неделю звезд хоккея-2019 в Республике Татарстан, - написала Седокова в своем Инстаграме.

Неделя звезд хоккея состоится в Казани и Нижнекамске с 12 по 20 января. 12 и 13 числа в Нижнекамске пройдут Матч всех звезд ЖХЛ и игра за Кубок Вызова МХЛ, а 19 и 20 января января зрители в Казани увидят мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.



