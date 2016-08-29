Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом в матче с московским "Динамо"

29 августа состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" – ХК "Динамо". Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – ХК "Динамо"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,06 – Н 3,89 – П2 3,24
Трансляция матча "Локомотив" – ХК "Динамо" 29 августа
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – ХК "Динамо".
Прямая трансляция матча "Локомотив" – ХК "Динамо" 29 августа на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=0-13, 57 – 58.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
3 марта 2015 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
"Локомотив" – ХК "Динамо"
|
0:3
|
5 марта 2015 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
ХК "Динамо" – "Локомотив"
|
7:3
|
7 марта 2015 года
|
1/8 Кубка Гагарина
|
"Локомотив" – ХК "Динамо"
|
0:4
|
3 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Локомотив" – ХК "Динамо"
|
3:2 Б
|
23 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
ХК "Динамо" – "Локомотив"
|
2:4