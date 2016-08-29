13:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом в матче с московским "Динамо"

"Локомотив" – ХК "Динамо". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
"Локомотив" – ХК "Динамо". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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29 августа состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" – ХК "Динамо". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – ХК "Динамо"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,06 – Н 3,89 – П2 3,24

Трансляция матча "Локомотив" – ХК "Динамо" 29 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – ХК "Динамо".

Прямая трансляция матча "Локомотив" – ХК "Динамо" 29 августа на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=0-13, 57 – 58.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

3 марта 2015 года

1/8 Кубка Гагарина

"Локомотив" – ХК "Динамо"

0:3

5 марта 2015 года

1/8 Кубка Гагарина

ХК "Динамо" – "Локомотив"

7:3

7 марта 2015 года

1/8 Кубка Гагарина

"Локомотив" – ХК "Динамо"

0:4

3 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Локомотив" – ХК "Динамо"

3:2 Б

23 октября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

ХК "Динамо" – "Локомотив"

2:4
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