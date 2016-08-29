Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом в матче с московским "Динамо"

29 августа состоится матч регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" – ХК "Динамо". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – ХК "Динамо"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,06 – Н 3,89 – П2 3,24

Трансляция матча "Локомотив" – ХК "Динамо" 29 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – ХК "Динамо".

Прямая трансляция матча "Локомотив" – ХК "Динамо" 29 августа на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=0-13, 57 – 58.

Результаты последних матчей