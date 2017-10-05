Брызгалов - о КХЛ: "Честно скажите: а стоит следить? Там есть на что смотреть?"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов, проведший основную часть карьеры в НХЛ, в интервью "СЭ" выразил мнение, что в КХЛ должен быть принят жесткий потолок зарплат. По словам экс-голкипера, чтобы создать сильный чемпионат – должны быть сильные клубы.

– За КХЛ следите? – вопрос Брызгалову.

– Честно скажите: а стоит следить? Там есть на что смотреть? У нас две команды – СКА и ЦСКА. Еще парочка с хорошим финансированием, но все равно они уже на несколько порядков ниже. "Ак Барс", "Авангард", "Салават", "Магнитка". Но это уже совсем другой уровень. По финансированию, по условиям. И есть все остальные. Сколько там уже СКА выиграл подряд? 18? И ЦСКА тоже всех обыгрывает.

– Иногда оступается. Но у них состав обновился и игроков очень много, поэтому часть, постоянно меняясь, сидит в запасе.

– Мастерства набираются – смотрят с трибуны и набираются. Подмечают ошибки. Что бы ты не сделал в том или ином случае. Становятся теоретиками.

Чтобы создать сильный чемпионат – должны быть сильные клубы. Должен быть жесткий потолок зарплат. Без всяких налогов на роскошь и штрафов. Иначе появляется куча лазеек, чтобы обойти этот "псевдопотолок". Настолько неравные условия – и что вы хотите? (Игорь ЕРОНКО)

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