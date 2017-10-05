Брызгалов - о КХЛ: "Честно скажите: а стоит следить? Там есть на что смотреть?"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов, проведший основную часть карьеры в НХЛ, в интервью "СЭ" выразил мнение, что в КХЛ должен быть принят жесткий потолок зарплат. По словам экс-голкипера, чтобы создать сильный чемпионат – должны быть сильные клубы.
– За КХЛ следите? – вопрос Брызгалову.
– Честно скажите: а стоит следить? Там есть на что смотреть? У нас две команды – СКА и ЦСКА. Еще парочка с хорошим финансированием, но все равно они уже на несколько порядков ниже. "Ак Барс", "Авангард", "Салават", "Магнитка". Но это уже совсем другой уровень. По финансированию, по условиям. И есть все остальные. Сколько там уже СКА выиграл подряд? 18? И ЦСКА тоже всех обыгрывает.
– Иногда оступается. Но у них состав обновился и игроков очень много, поэтому часть, постоянно меняясь, сидит в запасе.
– Мастерства набираются – смотрят с трибуны и набираются. Подмечают ошибки. Что бы ты не сделал в том или ином случае. Становятся теоретиками.
Чтобы создать сильный чемпионат – должны быть сильные клубы. Должен быть жесткий потолок зарплат. Без всяких налогов на роскошь и штрафов. Иначе появляется куча лазеек, чтобы обойти этот "псевдопотолок". Настолько неравные условия – и что вы хотите? (Игорь ЕРОНКО)
- Салават Юлаев
- КХЛ
- Ак Барс
- Металлург Мг (хоккей)
- Авангард Омск
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Илья Брызгалов
- НХЛ
Алый Дракон
Сразу столько "поцреотов" вылезло, для которых камень в родное болото со стороны - личное оскорбление!)... Зато сами эти "поцреоты" постоянно г...м закидывают тот же СКА, да и все подряд, что не нравится )... Значит, "поцреотам" можно, а остальным - нельзя?)... Да, давайте их в ответ (ИНЫХ) тоже г...м закидаем?!)... И все радостно - а давайте!))... И начинают закидывать несогласных ).... Хотя сами тоже несогласные )... Но им - можно, а ИНЫМ - низзя!))... По ходу, только Томас на форуме адекватен )...
22:15
old grumbler
Всё что приносит деньги в России уже под частными хозяевами что не приносит оставили государству...
22:07
old grumbler
НХЛ это бизнес приносящий деньги владельцам клубов!!!! В России хоккей это спорт поддерживаемый государством и региональными бюджетами!!!! Когда государство создаст условия для этого бизнеса тогда он и будет процветать а ограничение зарплат не усилит клубы без денег игроки просто уйдут за океан никто играть и гробить здоровье ради хоккея не будет не та страна....
21:58
old grumbler
SV13............расскажи мне недалекому сколько лет НХЛ строилась и в каких войнах Канада сражалась и сколько лет страну перестраивала и сколько лет КХЛ а потом мне сказки будешь рассказывать как чудесно Канадским французам игралось в НХЛ....
21:52
Thomas_Boy_
Дело не в СКА. Хорошо, что есть СКА. Плохо, что все остальные - дно.
21:38
SV13
old grumbler, тебе любой генерал из заморской лиги то же самое про наш чемпионат скажет. Построить сильный клуб себе на забаву - дело нехитрое, если на нефтяной или газовой трубе сидишь... А вот создать сильную лигу, в которой команда, стартуя с 8-го места в плейофф может взять кубок - это нашим нефтегазовым королям не под силу... Да и цели такой у них нет...
21:35
knyaz boltconskiy
Все верно сказал.Есть ещё те,кто за это "шоу" деньги платит))
21:34
Thomas_Boy_
Ну он правду говорит.
21:34
Tribunal Z
Надо же, сколько спеси! А стоит не лучше , а то и хуже нашего Шестёркина. Не бывать тебе больше в сборной Брызгалов
21:33
old grumbler
Этот игрок чего то добился в НХЛ как менеджер???? Нет, так и мы за всё хорошее против всего плохого... только деньги ни он ни мы не распределяем и распределять не будем....
21:18
old grumbler
Что что, а учить бывшие НХЛовцы умеют... ...команды строить не умеют прибыльным сделать клуб не умеют но советов как у любого солдата в окопе масса!!!! Только не солдаты придумывают операции они их исполняют...
21:16