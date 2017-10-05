Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:00 | Хоккей — КХЛ

Брызгалов - о КХЛ: "Честно скажите: а стоит следить? Там есть на что смотреть?"

11

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов, проведший основную часть карьеры в НХЛ, в интервью "СЭ" выразил мнение, что в КХЛ должен быть принят жесткий потолок зарплат. По словам экс-голкипера, чтобы создать сильный чемпионат – должны быть сильные клубы.

– За КХЛ следите? – вопрос Брызгалову.

– Честно скажите: а стоит следить? Там есть на что смотреть? У нас две команды – СКА и ЦСКА. Еще парочка с хорошим финансированием, но все равно они уже на несколько порядков ниже. "Ак Барс", "Авангард", "Салават", "Магнитка". Но это уже совсем другой уровень. По финансированию, по условиям. И есть все остальные. Сколько там уже СКА выиграл подряд? 18? И ЦСКА тоже всех обыгрывает.

– Иногда оступается. Но у них состав обновился и игроков очень много, поэтому часть, постоянно меняясь, сидит в запасе.

– Мастерства набираются – смотрят с трибуны и набираются. Подмечают ошибки. Что бы ты не сделал в том или ином случае. Становятся теоретиками.

Чтобы создать сильный чемпионат – должны быть сильные клубы. Должен быть жесткий потолок зарплат. Без всяких налогов на роскошь и штрафов. Иначе появляется куча лазеек, чтобы обойти этот "псевдопотолок". Настолько неравные условия – и что вы хотите? (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Ильи Брызгалова

11
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

Алый Дракон

Сразу столько "поцреотов" вылезло, для которых камень в родное болото со стороны - личное оскорбление!)... Зато сами эти "поцреоты" постоянно г...м закидывают тот же СКА, да и все подряд, что не нравится )... Значит, "поцреотам" можно, а остальным - нельзя?)... Да, давайте их в ответ (ИНЫХ) тоже г...м закидаем?!)... И все радостно - а давайте!))... И начинают закидывать несогласных ).... Хотя сами тоже несогласные )... Но им - можно, а ИНЫМ - низзя!))... По ходу, только Томас на форуме адекватен )...

22:15

old grumbler

Всё что приносит деньги в России уже под частными хозяевами что не приносит оставили государству...

22:07

old grumbler

НХЛ это бизнес приносящий деньги владельцам клубов!!!! В России хоккей это спорт поддерживаемый государством и региональными бюджетами!!!! Когда государство создаст условия для этого бизнеса тогда он и будет процветать а ограничение зарплат не усилит клубы без денег игроки просто уйдут за океан никто играть и гробить здоровье ради хоккея не будет не та страна....

21:58

old grumbler

SV13............расскажи мне недалекому сколько лет НХЛ строилась и в каких войнах Канада сражалась и сколько лет страну перестраивала и сколько лет КХЛ а потом мне сказки будешь рассказывать как чудесно Канадским французам игралось в НХЛ....

21:52

Thomas_Boy_

Дело не в СКА. Хорошо, что есть СКА. Плохо, что все остальные - дно.

21:38

SV13

old grumbler, тебе любой генерал из заморской лиги то же самое про наш чемпионат скажет. Построить сильный клуб себе на забаву - дело нехитрое, если на нефтяной или газовой трубе сидишь... А вот создать сильную лигу, в которой команда, стартуя с 8-го места в плейофф может взять кубок - это нашим нефтегазовым королям не под силу... Да и цели такой у них нет...

21:35

knyaz boltconskiy

Все верно сказал.Есть ещё те,кто за это "шоу" деньги платит))

21:34

Thomas_Boy_

Ну он правду говорит.

21:34

Tribunal Z

Надо же, сколько спеси! А стоит не лучше , а то и хуже нашего Шестёркина. Не бывать тебе больше в сборной Брызгалов

21:33

old grumbler

Этот игрок чего то добился в НХЛ как менеджер???? Нет, так и мы за всё хорошее против всего плохого... только деньги ни он ни мы не распределяем и распределять не будем....

21:18

old grumbler

Что что, а учить бывшие НХЛовцы умеют... ...команды строить не умеют прибыльным сделать клуб не умеют но советов как у любого солдата в окопе масса!!!! Только не солдаты придумывают операции они их исполняют...

21:16