Брэндон Боченски: "Не вернулся бы, не стань президентом "Барыса" Борис Иванищев"

Нападающий Брэндон Боченски рассказал о том, как отнеслась его семья к решению вернуться в "Барыс". Весной 2017 года форвард объявил о завершении карьеры, но в начале этого июля подписал новый контракт с командой из Астаны.

– Поддержка семьи – один из важных моментов, который повлиял на решение вернуться, – цитирует Боченски официальный сайт КХЛ. – Когда я все сказал Дженни (супруге – Прим. "СЭ") и детям, они меня поняли. Ведь все видели, как я скучаю по игре. Да, для них это тяжело, их жизнь теперь там, но они знают, насколько все это важно для меня. Поэтому супруга только кивнула и сказала, что теперь моя форма должна быть еще лучше для того, чтобы не опозориться в команде. После таких слов я так воодушевился, что вдвое увеличил нагрузку.

Я люблю спорт, люблю тренировки, мне нравится такой образ жизни и не нужно заставлять себя ежедневно что-то делать, я кайфую от всего этого.

– Как проходили переговоры о возвращении в "Барыс"? Были ли другие варианты?

– Мы общались с руководством о продлении контракта еще перед стартом прошлого сезона, но я отказался. Затем оставались на связи, изредка общаясь, но когда регулярный чемпионат завершился, активные переговоры возобновились. Мне предлагали вернуться, помочь команде и в качестве игрока, и в качестве тренера. Я был рад появившейся возможности, и мы обо всем договорились. Но, наверное, этого не произошло бы, не стань президентом "Барыса" Борис Иванищев. Я его знаю очень давно, уважаю, в прошлом он играл в хоккей, всю кухню знает хорошо, давно работает в клубе.

– Насколько известно, контракт вы подписали довольно скромный.

– Думаю это честный контракт, я вернулся ради игры. За карьеру уже достаточно заработал, у меня есть свой бизнес, поэтому сейчас могу себе позволить выбирать, что делать и при этом не беспокоиться о деньгах.