Болельщики признали Варфоломеева лучшим игроком "Югры" по итогам сезона

Болельщики "Югры" признали нападающего Павла Варфоломеева лучшим игроком по итогам сезона-2017/18, сообщает пресс-служба ханты-мансийской команды. 22-летний Варфоломеев стал лучшим снайпером клуба, забросив 13 шайб.

Всего в регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Варфоломеев провел 51 матч и набрал 25 (13+12) очков. В среднем он проводил на площадке чуть больше 16 минут.

"Югра" по итогам регулярного чемпионата-2017/18 заняла 14-е место в таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф турнира.