Богдан Киселевич: "ЦСКА ошарашил "Динамо", забросив три быстрые шайбы"

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич после победы над московским "Динамо" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда отдала очень много сил. По его словам, армейцы ошарашили соперника, забросив три быстрые шайбы во втором периоде.

– Каким получился для вас этот матч? – вопрос Киселевичу.

– С трибун было видно, что мы легко докатывали эту встречу, но на самом деле, отдали очень много сил. Мы правильно сыграли и удачно забросили три шайбы во втором периоде. Ошарашили соперника. "Динамо" уже тяжело было отыграться.

– Голкиперы Юханссон и Сорокин, наверное, нервно почесываются после вашего сейва во втором периоде, вы ведь составляете им конкуренцию.

– Да нет (смеется). Шайба там изначально мимо шла, так что ничего страшного.

– Наверняка отрабатываете это на тренировках.

– Вратари у нас играют по шайбе и делают свою работу. Иногда мы им помогаем, иногда они нам.

– За счет чего удалось резко прибавить во втором периоде и смести соперника?

– Мы правильно работали и делали то, что спросили тренеры. Мы и в первой двадцатиминутке хорошо сыграли, но допустили недочеты. В дальнейшем мы их убрали и за счет тяжелой работы продавили соперника.

– Все отмечают, что ЦСКА хорошо усилился и является главным фаворитом Кубка Гагарина. Давило ли на команду, что в первых матчах не удавалось показать чемпионский хоккей?

– Проигрывать всегда неприятно, и ты тяжело это переживаешь. В первом матче в сезоне результат был для нас не очень хороший. Но мы делаем выводы и будем идти все лучше от игры к игре. Постараемся оправдывать ожидания болельщиков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)