Бирюков вернулся в "Торпедо"

Вратарь Михаил Бирюков, перешедший летом из "Торпедо" в новокузнецкий "Металлург", вернулся в команду из Нижнего Новгорода, сообщает официальный сайт клуба. 31-летний голкипер подписал двусторонний контракт сроком до конца текущего сезона. За "Торпедо" Бирюков будет выступать под своим прежним 39-м номером. Напомним, что переход состоялся в результате обмена - в новокузнецкий клуб отправился вратарь Иван Касутин.

В этом сезоне Михаил Бирюков провел в составе "Кузни" 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропустил 54 шайбы и отразил 90,8 процента бросков соперника.