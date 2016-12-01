19:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Бирюков вернулся в "Торпедо"

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Вратарь Михаил Бирюков, перешедший летом из "Торпедо" в новокузнецкий "Металлург", вернулся в команду из Нижнего Новгорода, сообщает официальный сайт клуба. 31-летний голкипер подписал двусторонний контракт сроком до конца текущего сезона. За "Торпедо" Бирюков будет выступать под своим прежним 39-м номером. Напомним, что переход состоялся в результате обмена - в новокузнецкий клуб отправился вратарь Иван Касутин.

В этом сезоне Михаил Бирюков провел в составе "Кузни" 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропустил 54 шайбы и отразил 90,8 процента бросков соперника.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12314-mihail-biryukov-vozvraschaetsya-v-torpedo.html

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