Билялетдинов – о пропущенном голе: "Что я должен сказать? Искать виноватых?"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ над "Трактором" (2:1, 1-0) отметил, что чешский нападающий Иржи Секач не появится во второй игре серии.

– Предполагали непростой матч. Ребята прибавили в третьем периоде и закончили матч победой. Готовимся к следующей игре, – сказал Билялетдинов.

– Ожидали ли такой игры от Галиева такой игры? Он забил уже семь голов в плей-офф.

– Я уже отвечал на этот вопрос. Галиев – игрок, который умеет забивать и делал это всегда.

– Что с Секачем? Ждать ли его?

– Секач во второй игре точно не появится.

– Насколько Кликхаммер справился на месте Секача?

– Секача заменить сложновато, зачем такой вопрос задаете?

– Прокомментируйте пропущенный гол?

– Вы видели? Зачем спрашиваете? Что я должен сказать? Искать виноватых? (Артур ЕНИКЕЕВ)

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