Береглазов приступил к тренировкам с "Магниткой"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Алексей Береглазов начал тренироваться с командой, сообщает пресс-служба клуба. 23-летний хоккеист 7 ноября вернулся в состав "Магнитки".

Береглазов начал сезон в фарм-клубе "Рейнджерс" – "Хартфорде", но позже был отдан в аренду "Металлургу". За "Хартфорд" он провел 13 матчей, набрав 4 (1+3) очка.

​Защитник играл за магнитогорский клуб четыре сезона и в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина.