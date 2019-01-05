"Барыс" всухую обыграл "Сочи"

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях всухую обыграл "Сочи" - 3:0. Голы забили Даррен Дитц, Мэтт Фраттин и Кертис Валк.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Барыс" (Астана) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Дитц - 12 (бол., Валк, Боченски), 14:09 - 0:1. Фраттин - 15 (Боченски, Дитц), 26:40 - 0:2. Валк - 9 (Михайлис), 43:13 - 0:3.

Вратари: Шикин - Карлссон.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 32 (10+11+11) - 24 (13+6+5).

Судьи: Белов, Гашилов.

5 января. Сочи. ДС "Большой".