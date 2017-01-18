"Барыс" в гостях победил новокузнецкий "Металлург"

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил новокузнецкий "Металлург" со счетом 4:2. Дубль в составе астанинского клуба оформил Роман Старченко.

"Кузня" потерпела 12-е поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Барыс" (Астана) - 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Голы: Лебедев - 4 (Караваев), 1:45 - 1:0. Тривино - 7, 36:16 - 1:1. Старченко - 12 (бол., Савченко), 43:48 - 1:2. Боченски - 13 (Доус), 46:53 - 1:3. Старченко - 13 (бол., Михайлис, Шиннимин), 49:14 - 1:4. Пархоменко - 1 (Лебедев), 59:48 - 2:4.

Вратари: Хакимов - Пулен.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 27 (11+7+9) - 42 (9+20+13).

Судьи: Беляев, Оскирко.

18 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.