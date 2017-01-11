"Барыс" в гостях обыграл "Медвешчак"

"Барыс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Медвешчак" - 5:3. Дублями в составе победителей отметились нападающие Брэндон Боченски и Найджел Доус.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) - "Барыс" (Астана) - 4:5 (0:0, 1:2, 3:3)

Голы: Боченски - 10, 28:57 - 0:1. Жиру - 12 (бол., Паре, Геноуэй), 30:52 - 1:1. Боченски - 11 (бол., Доус), 31:34 - 1:2. Доус - 30 (Боченски, Бойд), 43:38 - 1:3. Воронин - 3 (Глумак), 44:36 - 2:3. Смейкал - 2 (Крейчик, Катич), 51:08 - 3:3. Доус - 31 (Даллмэн, Боченски), 56:13 - 3:4. Шиннимин - 1 (мен., п.в.), 58:06 - 3:5. Безина - 4 (бол., Лессио, Крейчик), 59:20 - 4:5.

Вратари: Гарнетт (57:42 - 58:06, 58:37 - 59:20, 59:23) - Карлссон.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 42 (9+14+19) - 24 (8+8+8).

Судьи: Васильев, Кулаков.

11 января. Загреб. Dom Sportova.