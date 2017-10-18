"Барыс" переиграл "Адмирал"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" дома обыграл "Адмирал" – 4:3. В составе победителей дубль оформил Найджел Доус, по разу забили Дмитрий Шевченко и Талгат Жайлауов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Адмирал" (Владивосток) – 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Голы: Доус – 19 (Фраттин, Даллмэн), 6:38 – 1:0. Райт – 2 (бол., Саболич, Ткачев), 7:29 – 1:1. Шевченко – 1 (Семенов, Пушкарев), 31:49 – 2:1. Жайлауов – 5 (Фраттин, Вей), 34:13 – 3:1. Доус – 20 (бол., Даллмэн, Вей), 38:56 – 4:1. Блум – 1 (Макаренко, Бартулис), 46:23 – 4:2. Саболич – 4 (Райт, Мнацян), 56:54 – 4:3.

Вратари: Карлссон – Серебряков (Бобков, 40:00, 58:37).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 30 (11+13+6) – 39 (8+14+17).

Судьи: Белов, Кулаков.

18 октября. Астана. "Барыс-Арена".

Турнирная таблица – здесь