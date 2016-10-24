20:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Барыс" отказался от Рыспаева

0
0
0

"Барыс" по соглашению сторон расторг контракт с дисквалифицированным нападающим Дамиром Рыспаевым, сообщает официальный сайт КХЛ. Ранее лига наложила на форварда астанинской команды бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию, которая не может быть обжалована в судебном либо ином порядке. Подобный случай стал первым в истории КХЛ.

Инцидент с участием 21-летнего уроженца Усть-Каменогорска произошел 8 августа во время предсезонного турнира на призы президента Казахстана. Через три минуты после начала матча против "Куньлуня" Рыспаев вступил в драку с тремя игроками китайского клуба, после чего направил свои агрессивные действия на скамейку запасных соперника. Главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший увел своих игроков в раздевалку, отказавшись продолжать встречу. "Куньлуню" было засчитано поражение со счетом 0:5. Позднее медики диагностировали у форварда китайской команды Томаша Марцинко подозрение на сотрясение мозга.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/10/24/324894.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ