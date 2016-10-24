"Барыс" отказался от Рыспаева

"Барыс" по соглашению сторон расторг контракт с дисквалифицированным нападающим Дамиром Рыспаевым, сообщает официальный сайт КХЛ. Ранее лига наложила на форварда астанинской команды бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию, которая не может быть обжалована в судебном либо ином порядке. Подобный случай стал первым в истории КХЛ.

Инцидент с участием 21-летнего уроженца Усть-Каменогорска произошел 8 августа во время предсезонного турнира на призы президента Казахстана. Через три минуты после начала матча против "Куньлуня" Рыспаев вступил в драку с тремя игроками китайского клуба, после чего направил свои агрессивные действия на скамейку запасных соперника. Главный тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший увел своих игроков в раздевалку, отказавшись продолжать встречу. "Куньлуню" было засчитано поражение со счетом 0:5. Позднее медики диагностировали у форварда китайской команды Томаша Марцинко подозрение на сотрясение мозга.