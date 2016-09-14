"Автомобилист" по буллитам победил "Барыс"

"Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над "Барысом" – 3:2 Б. Решающий буллит реализовал нападающий Петр Коукал. Команда из Екатеринбурга одержала третью победу в последних четырех играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Барыс" (Астана) – 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Коукал – 2 (бол.), 13:32 – 1:0. Тимашов – 1 (Симаков, Мингалеев), 31:29 – 2:0. Боченски – 3 (Кучин), 40:27 – 2:1. Лобанов – 1 (Худяков, Бельгибаев), 50:38 – 2:2.

Победный буллит: Коукал.

Вратари: Устинский – Карлссон (Колесник, 40:27, Карлссон, 41:11).

Штраф: 4 – 12.

Броски: 52 (16+14+14+8) – 23 (3+6+13+1).

Судьи: Букин, Гебеи.

14 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".