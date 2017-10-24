"Автомобилист" по буллитам переиграл "Ак Барс"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" на выезде по буллитам обыграл "Ак Барс" - 2:1. Автором решающего броска стал Илья Крикунов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Лукоянов - 2 (Малыхин), 51:01 - 1:0. Паре - 7 (бол., Василевский, Миловзоров), 55:25 - 1:1.

Победный буллит: Крикунов.

Вратари: Гарипов - Сохатский.Штраф: 8 - 6.Броски: 25 (3+14+5+3) - 27 (10+4+9+4).

Судьи: Белов, Гофман.

24 октября. Казань. "Татнефть Арена".

Турнирная таблица - здесь