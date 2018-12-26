"Автомобилист" переиграл у себя дома "Авангард"

Команда из Екатеринбурга одолела "ястребов" со счетом 3:2.

Хозяева льда по итогам первого периода повели со счетом 2:0. Шайбы были заброшены Найджелом Доусом и Анатолием Голышевым, причем канадец ассистировал ему. К началу третьего игрового отрезка "Авангард" сумел отыграться усилиями Сергея Широкова и Ильи Михеева. Победу "Автомобилисту" за несколько минут до финальной сирены принес точный бросок Артема Гареева.

После этой победы "Автомобилист" набрал 71 очко и вышел на первое место в сводной турнирной таблице КХЛ, обойдя на один балл ЦСКА.

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Авангард" (Омск) - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Да Коста - 19 (Доус, Вишневский), 0:36 - 1:0. Голышев - 15 (Доус), 6:14 - 2:0. Широков - 16 (Зернов), 31:11 - 2:1. Михеев - 17 (Деарне), 40:44 - 2:2. Гареев - 4 (Гуркин, Вишневский), 56:40 - 3:2.

Вратари: Коварж - Бобков (58:05).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 26 (9+9+8) - 32 (9+13+10).

Судьи: Акузовский, Белов.

26 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец". 5545 зрителей.

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