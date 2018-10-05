"Автомобилист" одержал 14-ю победу подряд

"Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил "Амур" со счетом 5:2. В составе победителей отличились Вячеслав Литовченко, Франсис Паре, Дэн Секстон, Иван Вишневский и Максим Рассейкин. За хабаровский клуб шайбы забросили Владислав Ушенин и Игорь Руденков.
Для "Автомобилиста" эта победа стала 14-й подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Голы: Литовченко - 2 (бол.), 11:38 - 0:1. Паре - 5 (бол., Доус, Вишневский), 23:01 - 0:2. Вл. Ушенин - 2 (бол., Атюшов, Вяч. Ушенин), 28:11 - 1:2. Руденков - 4, 40:43 - 2:2. Секстон - 8, 53:20 - 2:3. Вишневский - 2, 55:27 - 2:4. Рассейкин - 1 (Попов, Литовченко), 55:56 - 2:5.
Вратари: Аликин - Сохатский.
Штраф: 12 - 36.
Броски: 25 (6+9+10) - 33 (9+12+12).
Судьи: Акузовский, Ромасько.
5 октября. Хабаровск. "Платинум-Арена".