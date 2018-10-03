"Автомобилист" одержал 13-ю победу подряд, в гостях обыграв "Адмирал"

"Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил "Адмирал" со счетом 5:3. Победную шайбу забросил Илья Крикунов.

Для "Автомобилиста" эта победа стала 13-й подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 3:5 (2:2, 1:2, 0:1)

Голы: Вихарев – 3 (Бутузов, Королев), 3:53 – 1:0. Голышев – 9 (бол.), 11:35 – 1:1. Лямин – 2 (Чесалин, Грачев), 11:56 – 1:2. Вихарев – 4 (Таталин), 18:42 – 2:2. Да Коста – 7 (Доус, Вишневский), 20:26 – 2:3. Крикунов – 4 (Вишневский), 22:32 – 2:4. А. Стрельцов – 2 (Черников, В. Стрельцов), 39:57 – 3:4. Литовченко – 1 (мен., п.в.), 58:38 – 3:5.

Вратари: Серебряков (57:35 – 58:38, 58:44 – 59:07) – Коварж.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 23 (7+8+8) – 32 (16+8+8).

Судьи: Кулев, Рогачев.

3 октября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".