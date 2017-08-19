"Автомобилист" обыграл "Югру" в матче Мемориала Виктора Блинова

В матче Мемориала Виктора Блинова "Автомобилист" одержал победу над "Югрой" – 4:3. Для обеих команд эта встреча стала последней на турнире. Екатеринбуржцы набрали 9 очков, в активе хантымансийцев 0 баллов.

Мемориал Виктора Блинова

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Югра" (Ханты-Мансийск) – 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)

Голы: Савинайнен (Королев), 3:49 - 0:1. Купцов (Варфоломеев), 18:48 - 0:2. Бек (Чайковски, Гареев), 24:05 - 1:2. Бек (бол., Мегалинский, Паре), 31:05 - 2:2. Курьянов (Королев, Лекомцев), 32:38 - 2:3. Михнов (Торченюк, Трямкин), 41:40 - 3:3. Голышев (Бек), 43:59 - 4:3.

Вратари: Коварж - Проскуряков.

Судьи: Петров, Раводин.

19 августа. Омск. "Арена Омск".