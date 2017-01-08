"Автомобилист" на своем льду победил "Спартак"

"Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду победил "Спартак" со счетом 4:3. В составе хозяев дубль оформил Алексей Михнов, еще по голу забили Николай Тимашов и Ян Бухтеле. У красно-белых отличились Максим Потапов, Денис Толпеко и Всеволод Сорокин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Спартак" (Москва) – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Голы: Потапов – 5 (Стоа), 9:57 – 0:1. Михнов – 2 (Коукал, Гареев), 31:10 – 1:1. Толпеко – 3 (Воронин, Лещенко), 35:36 – 1:2. Тимашов – 6 (бол., Щитов, Гареев), 36:37 – 2:2. Бухтеле – 5 (Чистов), 37:19 – 3:2. Михнов – 3, 43:27 – 4:2. Сорокин – 2 (Потапов), 44:18 – 4:3.

Вратари: Сохатский – Свенссон (59:33).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 41 (12+20+9) – 27 (9+3+15).

Судьи: Гофман, Комаров.

8 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".