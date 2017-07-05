"Авангард" заключил двухлетний контракт с Анселем Галимовым

Как предполагал "СЭ", "Авангард" заключил двухлетний контракт с нападающим Анселем Галимовым, сообщает официальный Твиттер омичей.

Форвард был признан неограниченно свободным агентом на заседании Дисциплинарного комитета КХЛ. Последние два сезона 26-летний хоккеист провел в составе московского "Динамо", а также вызывался в сборную России.