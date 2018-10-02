"Авангард" разгромил "Витязь"

"Витязь" уступил "Авангарду" (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились отличились Денис Зернов, Илья Михеев, Кирилл Семенов, Максим Чудинов (дважды) и Егор Мартынов.

Омский клуб набрал 24 очка и занимает второе место. "Витязь" на восьмом месте на Западе - 11 очков.

КХЛ

"Витязь" (Подольск) - "Авангард" (Омск) - 0:6 (0:0, 0:3, 0:3)

Голы: Зернов - 3 (Медведев, Широков), 25:38 - 0:1. Михеев - 4 (Мартынов, Зернов), 28:47 - 0:2. Семенов - 7 (Чудинов, Манукян), 36:27 - 0:3. Чудинов - 2 (Емелин), 42:15 - 0:4. Чудинов - 3, 46:29 - 0:5. Мартынов - 1 (бол., Бондарев, Петров), 59:18 - 0:6.

Вратари: Самонов - Бобков.

Штраф: 40 - 11.

Броски: 17 (5+5+7) - 46 (12+16+18).

Судьи: Белов, Соин.

2 октября. Подольск. ЛД "Витязь".