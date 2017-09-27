"Авангард" победил минское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" дома победил минское "Динамо" со счетом 4:1. В составе хозяев по разу отличились защитники Егор Мартынов, Максим Березин и нападающие Дмитрий Кугрышев, Андре Петерссон. За минчан забил форвард Егор Шарангович.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) – "Динамо" Мн (Минск) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Мартынов – 3 (бол., Эверберг, Петерссон), 7:03 – 1:0. Березин – 3 (Галимов, Файзуллин), 7:42 – 2:0. Кугрышев – 5 (Фурх, Фисенко), 31:15 – 3:0. Шарангович – 1 (Коробов), 33:27 – 3:1. Петерссон – 5 (Мартынов), 52:08 – 4:1.
Вратари: Фурх – Энрот (Карнаухов, 7:42).
Штраф: 2 – 10.
Броски: 39 (13+17+9) – 27 (10+14+3).
Судьи: Гамалей, Лаврентьев.
27 сентября. Омск. "Арена Омск".
Дополнительная информация
- Авангард Омск
- Динамо Мн (Хоккей)
- Дмитрий Кугрышев
- Максим Березин
- Егор Мартынов
- Андре Петерссон
- Егор Шарангович
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