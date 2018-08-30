"Авангард" отказался от демонтажа видеокуба из-за угрозы создания опасности

Заместитель генерального директора "Балашиха Арены" по развитию Надежда Илюхина рассказала, когда арена будет готова принимать матчи "Авангарда" в КХЛ.

- Арена должна быть готова к матчам КХЛ, ориентировочно, 3 сентября. Понятно, что будет доделываться косметический ремонт, но все основные работы, связанные с установкой системы "видеогол", освещения, мультимедийного табло, помещения для статистиков, комментаторов, видеоинженеров должны к этому времени быть завершены, - цитирует ТАСС Илюхину. - Клуб принял решение не перевозить видеокуб – он находится на аварийной арене, весит шесть тонн и его демонтаж создал бы опасную ситуацию. Поэтому было решено отказаться до медиакуба и установить мультимедийные экраны.

К 3 сентября все подсобные помещения практически будут укомплектованы, останется легкий косметический ремонт в не самых важных помещениях. Но все для приема команды хозяев, чтобы все функционировало, все комфортно себя чувствовали, должно быть готово, – цитирует Илюхину ТАСС.