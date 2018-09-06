"Авангард" одержал третью победу подряд на старте КХЛ

"Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступила "Авангарду" (1:4). Для омичей это третья победа подряд на старте нового сезона.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Авангард" (Омск) – 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)

Голы: Тальбо – 2 (Пивцакин, Петров), 8:04 – 0:1. Широков – 3 (Зернов, Михеев), 14:57 – 0:2. Галимов – 2 (Березин, Стась), 15:52 – 0:3. Захарчук – 2, 19:08 – 1:3. Манукян – 2 (Бондарев, Пережогин), 21:33 – 1:4.

Вратари: Фурх (Магарилов, 21:33, Фурх, 28:14) – Бобков.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 25 (8+11+6) – 23 (12+9+2).

Судьи: Сидоренко, Франо.

6 сентября. Череповец. "Ледовый дворец". 3420 зрителей.