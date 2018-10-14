"Авангард" обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. Дублем в составе хозяев отметился нападающий Илья Михеев.
Хоккей
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"Авангард" (Омск) - "Барыс" (Астана) - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы: Деарне - 2 (Пережогин), 5:25 - 1:0. Дитц - 6 (бол., Старченко), 19:40 - 1:1. Широков - 9 (Покка, Емелин), 23:54 - 2:1. Фраттин - 6 (бол., Бойд, Даллмэн), 39:40 - 2:2. Михеев - 7 (Покка, Емелин), 44:36 - 3:2. Бойд - 1 (п.в.), 46:17 - 3:3. Емелин - 1 (Верстиг), 50:39 - 4:3. Михеев - 8 (п.в., Фисенко), 59:34 - 5:3.
Вратари: Бобков (46:02 - 46:17) - Карлссон (58:20 - 59:34, 59:52).
Штраф: 12 - 8.
Броски: 35 (16+9+10) - 25 (3+14+8).
Судьи: Раводин, Франо.
14 октября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".