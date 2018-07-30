14:18 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" не будет играть в Омске. Место домашних матчей определится до 15 августа

Несущие сваи "Арены Омск".
Несущие сваи "Арены Омск".

"Авангард", испытывающий проблемы с домашней ареной, должен определиться с ледовым дворцом, где будет проводить домашние игры, до 15 августа. Именно эта дата считается крайней, когда хоккейный клуб должен предоставить в лигу договор со спортсооружением о проведении домашних матчей.

При этом команда совершенно точно не будет играть в Омске. "Арена-Омск" нуждается в срочной реконструкции, реальна угроза ее обрушения. Из-за трещин в фундаменте у арены пришли в движение несущие сваи.

СКК им. Блинова – заброшенное здание, где требуют ремонта коммуникации, перекрытие и все внутреннее пространство. Капитальный ремонт сооружения займет продолжительное время и потребует внушительное вложение средств, сопоставимое со строительством нового ледового комплекса.

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Материалы других СМИ